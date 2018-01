Schweres Beben in Afghanistan und Pakistan

Baby bei Hauseinsturz getötet

Islamabad/Kabul – Bei dem schweren Erdbeben in Afghanistan und Pakistan hat es mindestens ein Todesopfer sowie mehrere Verletzte gegeben. In der pakistanischen Provinz Baluchistan stürzten mehrere Häuser ein und töteten ein Kind, wie Asmat Ullah, ein Sprecher des lokalen Katastrophenschutzes, am Mittwoch sagte. Zudem wurden acht Menschen verletzt.

In der pakistanischen Stadt Peschawar haben die Erdstöße eine Massenpanik ausgelöst. Dabei wurden vier Schulmädchen verletzt, wie dortige Behörden berichteten. "Es war furchteinflößend. Wir sind alle rausgerannt. Wir dachten, dass das Dach und die Wände auf uns stürzen", sagte ein Augenzeuge aus der nordpakistanischen Stadt Balakot.

Die US-Erdbebenwarte USGS maß die Stärke des Bebens mit 6,1, das pakistanische Wetteramt sprach von 6,2. Das Epizentrum lag demnach in den afghanischen Hindukusch-Bergen, südlich der afghanischen Stadt Faisabad und nahe der pakistanischen Stadt Chitral.

Die Rettungsarbeiten nach dem Beben könnten noch mehrere Stunden andauern und die Opferzahlen steigen, da einige der betroffenen Regionen nur schwer zu erreichen seien, sagte Ullah. Insbesondere in der afghanischen Provinz Badachschan, wo das Zentrum des Bebens lag, habe es in den vergangenen Tagen viel geschneit, sodass es schwer sei, die Schäden abzuschätzen.

Erdbebenregion

In der Region sind Erdbeben sehr häufig. Im Oktober 2015 hatte ein Beben mit der Stärke 7,5 Afghanistan und Pakistan erschüttert. Dabei starben etwa 400 Menschen, zahlreiche Gebäude stürzten ein. (APA, 31.12018)