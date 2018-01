Hubschrauber stürzte in USA auf Haus: Drei Tote

Unglück in Wohngebiet im kalifornischen Newport Beach

San Francisco – Beim Absturz eines Hubschraubers in einem Wohngebiet im kalifornischen Newport Beach sind drei Menschen getötet worden. Nach Mitteilung der Polizei am Dienstag befanden sich vier Personen an Bord des Helikopters. Fünf Menschen seien von dem Unfall betroffen gewesen, darunter auch einer in dem Wohngebiet.

foto: ap/allen j. schaben Der Helikopter stürzte auf ein Haus.

foto: ap/amy taxin Aufräumarbeiten.

Der Absturz ereignete sich in einer Reihenhaussiedlung in der Nähe des John-Wayne-Flughafens, wie die Flughafenverwaltung mitteilte. In Fernsehbildern waren Teile des zertrümmerten Hubschraubers im Vorgarten und auf dem Dach eines Hauses zu sehen. (APA, 31.1.2018)