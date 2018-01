"Glee"-Schauspieler Mark Salling mit 35 Jahren gestorben

Salling stand zuletzt wegen des Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht. Zur Todesursache machte sein Anwalt keine Angaben

Los Angeles – Der US-Schauspieler Mark Salling (35), der zuletzt wegen des Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht stand, ist tot. Der 35-Jährige sei Dienstagfrüh gestorben, teilte sein Anwalt Michael Proctor der US-Zeitschrift "People" mit.

Salling hatte in der Fernsehserie "Glee" den wortkargen Footballspieler Puck gespielt. Proctor beschrieb ihn als "liebevollen" Menschen, der darum bemüht gewesen sei, frühere schwere Fehler wiedergutzumachen. Zur Todesursache machte er keine Angaben.

Salling hatte sich im Dezember wegen Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht schuldig bekannt, das Strafmaß sollte Anfang März verkündet werden. Laut Staatsanwaltschaft drohten ihm vier bis sieben Jahre Haft.

Vor zwei Jahren festgenommen

Der Schauspieler war im Dezember 2015 festgenommen worden. Laut Staatsanwaltschaft hatten die Ermittler tausende pornografische Fotos und Videos von Minderjährigen auf einem Computer und anderen Geräten in seiner Wohnung gefunden.

Es ist nicht der erste Todesfall in der "Glee"-Crew. Sallings Kollege Cory Monteith – er spielte Finn Hudson – war im Juli 2013 mit nur 31 Jahren tot in einem Hotel in der kanadischen Stadt Vancouver gefunden worden. Bei der Autopsie hatten Gerichtsmediziner einen tödlichen Mix aus Alkohol und Drogen entdeckt. (APA, 31.1.2018)