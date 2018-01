Großbritannien will Freihandelsabkommen mit China

Die britische Premierministerin fordert dafür aber besseren Zugang für britische Firmen

Wuhan – Großbritannien strebt nach Angaben von Premierministerin Theresa May ein Freihandelsabkommen mit China an. Zunächst allerdings sollte China mehr tun, um britischen Firmen den Zugang zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu erleichtern, sagte May am Mittwoch.

Die Regierungschefin war zuvor zu einer dreitägigen China-Reise aufgebrochen, wo unter anderem Treffen mit Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang auf dem Programm stehen. (APA, 31.1.2018)