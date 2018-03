Rundschau: Apokalypse ai funghi

fotos: liebeskind/eichborn

Peter Terrin: "Der Wachmann"

Gebundene Ausgabe, 256 Seiten, € 20,60, Liebeskind 2018 (Original: "De Bewaker", 2009)

Daryl Gregory: "Die erstaunliche Familie Telemachus"

Gebundene Ausgabe, 544 Seiten, € 24,70, Eichborn 2018 (Original: "Spoonbenders", 2017)

Es lohnt sich doch immer wieder, zwischendurch mal einen Blick auf die Programme von Verlagen zu werfen, die nicht auf Phantastik spezialisiert sind. Auch dort können Genre-Fans die eine oder andere Perle finden – wie diese beiden Titel, die in der Rundschau bereits anhand der Originalausgabe bzw. einer englischen Übersetzung besprochen wurden.

Bei Daryl Gregory liegt das noch gar nicht lange zurück: Sein jüngster Roman "Spoonbenders" wurde im September vorgestellt und fand sich im Jänner im Jahres-Best-of wieder. Darum will ich gar nicht mehr viele Worte darüber verlieren, Details siehe Link. Wie sich die Familienchronik des Telemachus-Clans mit seinen – vermeintlichen oder vielleicht doch echten – übersinnlichen Fähigkeiten zu einem gleichermaßen humorvollen wie rührenden und twistreichen Puzzle verknüpft, ist jedenfalls ein Leseerlebnis. Schön, dass das so flott seinen Weg ins Deutsche gefunden hat.

Je später die Veröffentlichung ...

Umso verblüffender dafür, wie lange es bei Peter Terrins "Der Wachmann" gedauert hat. Der 2014er Roman "Monte Carlo" des belgischen Autors ist 2016 ins Deutsche übersetzt worden – um "De Bewaker" von 2009 hingegen, seinerzeit mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet, hat sich bislang niemand gekümmert. Da war ausgerechnet der tendenziell übersetzungsungeile englischsprachige Markt um Jahre schneller (siehe die Rezension zu "The Guard").

Genau genommen dreht sich Terrins Roman um zwei Wachmänner: Ich-Erzähler Michel und dessen Kollegen Harry. Die sitzen in der Tiefgarage, die sie bewachen sollen, de facto in Isolationshaft – auch noch Monate, nachdem die Bewohner des dazugehörigen Wohnkomplexes aus unbekanntem Grund geflüchtet sind. Da hocken unsere zwei Antihelden nun und schmoren im eigenen Saft, die Paranoia wächst – skurrilerweise aber gar nicht so sehr wegen der Vermutung, dass da draußen ein Atomkrieg stattgefunden haben könnte, sondern weil ihr Alltag mit all seinen kleinen Ritualen langsam aus den Fugen gerät.

Terrins Erzählung ist vieles: surreales Kammerspiel, Allegorie, dystopischer Gesellschaftsentwurf, die Interpretationen sind offen. Und sogar mehr noch als Gregorys "Familie Telemachus" wirft uns "Der Wachmann" in ein Wechselbad der Gefühle zwischen Lachen, Rätseln und Schaudern. Empfehlung!

So viel zum Nachgeholten und Wieder-in-Erinnerung-Gerufenen; auf den nächsten Seiten geht es mit echten Neuvorstellungen weiter.