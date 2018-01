340.000 Dollar für einen "absolut wertlosen Ethereum-Token"

Als das erste ehrliche Initial Coin Offering bezeichnet der Gründer des Useless Ethereum Token sein Projekt. Er verspricht den Usern nichts und bekommt dafür ziemlich viel

Wien – "Ihr gebt einer wildfremden Person im Internet Geld und bekommt absolut nichts dafür zurück." Auf Basis dieses eher ungewöhnlichen Geschäftsmodells wurde der Useless Ethereum Token (UET) ins Leben gerufen. Als das erste ehrliche Initial Coin Offering (ICO) von Ethereum der Welt bezeichnet der Gründer seine Aktion und stellt sich dabei ganz in den Dienst der Wahrheit, Augenzwinkern inklusive.

Dass ehrlich am längsten währt, zeigt dieses ICO dann aber doch. Der Initiator lukrierte mehr als 340.000 Dollar mit den Tokens, die von einem ausgestreckten Mittelfinger als Logo geschmückt werden. Die Marktkapitalisierung steht bei mehr als 800.000 Dollar. Ziemlich unerwartet stieg der Kurs kürzlich rasant an. Am Dienstag wies UET bei Coinmarketcap ein Plus von 221 Prozent aus, der Token steht nun bei ansehnlichen 0,204002 Dollar.

Bestechende Ehrlichkeit in den FAQs

Um Betrug könne es sich nicht handeln, denn es sei zu 100 Prozent transparent, dass es keine Whitepapers und keine Produkte gebe, ist den FAQs zu entnehmen. Es gehe lediglich darum, dem "Mister UET" Geld zu geben. Inspirierende Beweggründe für seine Tat gebe es nicht, und die Frage, ob es eine Rückerstattung gebe für das "nutzlose Digitalgeld", wird lediglich belächelt. Zum Dank hieß es: "Ich hatte ein gutes Gefühl, jemand würde sein Geld verschwenden." (red, 30.1.2018)