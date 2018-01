Mathias Enard bekommt Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung

Der Franzose sei ein "ein virtuoser und vielsprachiger Vordenker der orientalischen Renaissance"

Berlin – Der französische Schriftsteller und Übersetzer Mathias Enard erhält den Literaturpreis der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung. Er werde die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung am 6. Mai in Weimar in Empfang nehmen, teilte die Stiftung am Dienstag mit. Der in Barcelona lebende Autor sei "ein virtuoser und vielsprachiger Vordenker der orientalischen Renaissance".

Stiftungsvorsitzender Norbert Lammert nannte seine Romane ein kosmopolitisches Werk des Friedens und der Freiheit. Zu Enards Büchern zählen "Erzähl ihnen von Schlachten, Königen und Elefanten", "Straße der Diebe" und "Kompass". Im vergangenen Jahr hatte Enard für "Kompass" den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung erhalten. (APA, 30.1.2018)