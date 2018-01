Sahin-Radlinger leihweise zum SK Brann Bergen

Den Hannover-Ersatzgoalie zieht es bis Jahresende nach Norwegen

Hannover-96-Ersatztormann Samuel Sahin-Radlinger wechselt leihweise bis zum 31. Dezember 2018 nach Norwegen zum SK Brann Bergen. Der Kontrakt beinhaltet auch eine anschließende Kaufoption für den 25-jährigen Österreicher, wie der deutsche Bundesligist am Dienstag mitteilte.

Sahin-Radlinger steht seit der Saison 2011/12 bei Hannover 96 unter Vertrag und war bereits zweimal verliehen – an Rapid Wien (2013/14) und an den 1. FC Nürnberg (2014/15). In der vergangenen Saison bestritt er fünf Pflichtspiele für die "Roten" (zwei in der Liga, drei im DFB-Cup). Zuletzt kam er nur noch auf Einsätze in der U23-Mannschaft in der Regionalliga Nord.

"Die Situation für Sami ist bei Hannover 96 nicht zufriedenstellend. Wir sind gemeinsam mit dem Spieler und seinem Berater übereingekommen, dass eine Veränderung Sinn ergibt", erklärte Hannover-Manager Horst Heldt zum Wechsel von Sahin-Radlinger, der bereits in Gran Canaria mit seinem neuen Club trainiert. Die norwegische Meisterschaft startet am 11. März und endet am 25. November, Brann Bergen war im Vorjahr Fünfter. (APA, 30.1.2018)