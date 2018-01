20. Todestag von Falco: Reiches Gedenkprogramm

Man erinnert an den Popstar u. a. mit Gottesdienst, Kranzniederlegung und Goldfischgeigen

Wien – Am 6. Februar jährt sich zum 20. Mal Falcos tragischer Unfalltod in der Dominikanischen Republik. Es gibt aktuell ein neues Album sowie eine DVD: Coming Home – Falco feat. Donauinsel-Tribute Stars inklusive Ausstrahlung am 2. 2. im ORF.

falcovevo

Die Wiener Schule für Dichtung sorgt am 6. 2. im Wien-Museum ab 18.30 Uhr mit Charisma Kommando: Die endgültige Falco-Exegese für Hirnfutter.

Gedenken mit Opus

Am 2. 2. findet am Grab Falcos auf dem Zentralfriedhof um 11.00 eine Kranzniederlegung statt. Anschließend findet um 15 Uhr im Stephansdom ein Gedenkgottesdienst mit der Band Opus sowie Falcos Songs im barocken Kirchenstil statt.

falcovevo

Die traditionell am 1. und 2. 2. im U4 geigenden Goldfisch' mussten krankheitsbedingt auf den 22. und 23. 2. verschoben werden. (schach, 31.1.2018)