Neue Unifinanzierung: Drei weitere Studienfächer werden ab 2019 reguliert

Während die Rektoren von einem "großen Schritt", dessen Details aber wichtig seien, sprachen, warnte SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl vor einer Kürzung von bis zu 15.000 Studienplätzen binnen drei Jahren. Faßmann erwartet das nicht. Man wolle ja vor allem "prüfungsinaktive" Studierende aktivieren: "Jetzt geht die Institution, die Uni, in Vorleistung und wird liefern", sagte er. "Und ich erwarte schon, dass die Studierenden das nützen." Die ÖH kritisierte ein "wirkungsloses Placebo". Die Neos reagierten "vorsichtig positiv", die Liste Pilz versteht das "Dilemma", will aber keine "Selektion nach Geldbörse der Eltern", die Grünen kritisieren "höhere Mauern für den Unizugang". (Lisa Nimmervoll, 30.1.2018)

Das zielt vor allem darauf, extrem belastete Studien zu entlasten. In Erziehungswissenschaft etwa muss ein Professor im Schnitt 123 Studierende betreuen, in Fremdsprachen beträgt das Verhältnis 1 zu 73, in Jus kommt eine Professorin auf 70 Studierende. Es sind auch diese drei Fächer, für die es neue Zugangsregeln geben wird – zusätzlich zu fünf schon bisher regulierten Fächergruppen und weiteren Beschränkungen. Zielgröße ist 1 zu 40 . (siehe Grafik links und WISSEN unten)

Faßmann sprach in einem Hintergrundgespräch von einem "Paradigmenwechsel", der mit dem neuen Budgetmodell ab Jänner 2019 eingeläutet werde. Die 21 öffentlichen Unis bekommen für die dreijährige Budgetperiode bis 2021 1,35 Milliarden Euro mehr, das Unibudget steigt dann auf elf Milliarden Euro an und wird auf Basis von Lehre (je nach Fächergruppe gibt es unterschiedlich viel Geld pro Studienplatz), Forschung und Infrastrukturkriterien vergeben. 510 "neue" Millionen sind für die Verbesserung der Betreuungsverhältnisse vorgesehen, damit können ungefähr 500 Professuren sowie anderes Unipersonal finanziert werden.

Das sieht auch Minister Faßmann so: "Wir screenen so gut wir können, ob vorgeschlagene Uniräte hinsichtlich einschlägiger Meinungsäußerungen oder Auftritte nicht zu akzeptieren sind."

Aber auch als Uniminister ist Faßmann das Thema näher gekommen, als ihm lieb ist: In einem Protestbrief fordern mehr als 160 Rektoren und Wissenschafter von Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP ) die Beendigung der "Zusammenarbeit mit allen, die Mitglieder rechtsextremer Burschenschaften beschäftigen". Vor allem aber steht bis 1. März die heikle Neubesetzung der Universitätsräte an. Rektoren wie etwa Gerald Bast von der Angewandten haben sich schon im November im STANDARD gegen schlagende Burschenschafter in den Uniräten verwahrt: "Das ist ein Symbol für eine antiaufklärerische Haltung."

Wien – "Es gibt keine Schlussstrichdebatte, weder an den Schulen, noch an den Universitäten." Mit diesen Worten betonte Bildungs- und Wissenschaftsminister Heinz Faßmann am Dienstag, dass angesichts der Causa um das antisemitische Liederbuch der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt, deren Vizechef der niederösterreichische FPÖ -Spitzenkandidat Udo Landbauer (siehe Artikel unten) war, nicht so einfach zur Tagesordnung übergegangen werden könne.

WISSEN

Wie der Unizugang beschränkt ist

Zugangsbeschränkungen mit Quotenregelung: In Human- und Zahnmedizin an den Med-Unis in Wien, Graz und Innsbruck sowie an der Uni Linz. Für die insgesamt 1620 Anfängerplätze pro Jahr stellen sich achtmal so viele Bewerber einem Aufnahmetest. 75 Prozent der Plätze sind für Personen mit österreichischer Matura reserviert, 20 Prozent für Bewerber aus EU-Staaten, fünf Prozent für Kandidaten aus Drittstaaten. Ab 2019 soll die Quotenregelung in Zahnmedizin wegfallen.

Zugangsbeschränkung ohne Quotenregelung: In Psychologie und Veterinärmedizin sind die Platzzahlen ebenfalls beschränkt – aber ohne Quotenregelung für Österreicher. In der Veterinärmedizin gibt es rund 200 Anfängerstudienplätze (dazu kommen noch insgesamt 65 für Pferdewissenschaften und Biomedizin/Biotechnologie). Die Auswahl erfolgt über ein mehrstufiges Verfahren, das neben dem Testergebnis auch Zeugnisnoten einbezieht. In der Psychologie gibt es österreichweit rund 1250 Plätze, für deren Vergabe nur das Ergebnis beim Aufnahmetest maßgeblich ist.

Zugangsbeschränkung "im Kontext einer zukünftigen kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung": In diese Gruppe fallen die Beschränkungen in den Studienfeldern Architektur und Städteplanung (2020 Plätze), Biologie und Biochemie (3700), Informatik (2500), Wirtschaftswissenschaften/Management und Verwaltung (10.630), Pharmazie (1370) und Publizistik/Kommunikationswissenschaften (1529). Aufnahmeverfahren dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn die Zahl der Studienwerber an der jeweiligen Uni die Zahl der Plätze übersteigt. Die ab 2019 neu geplanten Beschränkungen in Jus, Fremdsprachen und Erziehungswissenschaften fallen künftig in diese Gruppe.

Eignungsprüfungen für Sport, künstlerische Studien und Lehramtsstudien: Dabei gibt es – zumindest offiziell – keine Platzbegrenzungen. Jeder Studienwerber, der die geforderte "körperlich-motorische" oder "künstlerische" Eignung bzw. für Lehramtsstudien die "leistungsbezogenen, persönlichen, fachlichen und pädagogischen Kompetenzen" nachweist, wird aufgenommen – nach einer Aufnahmeprüfung.

Standortspezifische Regelungen: Ab 2019 neu geplant ist die Ermöglichung rein standortbezogener Beschränkungen: Sie würden dann zum Tragen kommen, wenn ein Studium nur an einer bestimmten Uni überlaufen ist bzw. überlaufen zu sein droht. Als Beispiel gilt Chemie an der Uni Wien.

Eignungsfeedback: Ab 2019 sollen durch Verordnung des Rektorats vor Beginn aller Bachelor- und Diplomstudien "Eignungsfeedbacks" möglich sein – wobei es sich um keine eigentliche Zugangsbeschränkung handelt: Online-Assessments oder Motivationsschreiben dürfen zwar verlangt werden, haben aber keine Auswirkungen auf die Aufnahme. (APA, nim)

