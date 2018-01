Sevdaliza: Mattschwarzer Optimismus

Die Musikerin und Sängerin tritt am Freitag in Wien auf

Es besteht eine Gegensätzlichkeit in ihrer Kunst. Einerseits ist die Musik von Sevdaliza unerschütterlich optimistisch, die Ergebnisse fallen dann aber so aus, dass sie selbst zugeben muss, in ihrem Leben noch kein fröhliches Lied produziert zu haben.

Sevdaliza ist eine im Iran geborene und in den Niederlanden aufgewachsene Musikerin und Sängerin. Diese Karriere ergab sich nach einem verletzungsbedingten Aus im Sport. Zuvor spielte sie Basketball für das niederländische Nationalteam. Als das nicht mehr ging, wandte sie sich der Musik zu und produziert seit 2013 mattschwarze Elektronik-Tracks, die sie am Freitag in der Grellen Forelle am Wiener Donaukanal live präsentieren wird.

Die Grundstimmung ihrer Musik steht auf Portishead. Die menschliche Verlorenheit und das Rollenverständnis der Geschlechter sind das thematische Spielfeld der 30-Jährigen. Wobei sie sich nicht bloß auf Musik beschränkt, sondern diese möglichst gesamtheitlich inszeniert, in einer Ästhetik, die ihr Vergleiche mit Björk eingebracht hat. (flu, 30.1.2018)