"Lustloser" Briefträger hortete in Italien halbe Tonne Briefe

Es wurden Rechnungen, Steuerbescheide, Wahlwerbung und Strafbescheide gefunden

Rom – Ein Briefträger hat in Italien über die Jahre mehr als eine halbe Tonne Briefe gehortet statt sie auszutragen. Die Polizei entdeckte in der Nähe von Vicenza in Norditalien unter anderem Rechnungen, Steuerbescheide, Wahlwerbung und Strafbescheide, die zum Teil aus dem Jahr 2010 stammten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 56-Jährige wurde als "lustloser" Briefträger bezeichnet. Es handle sich um den größten Fund nicht-zugestellter Post in Italien, so die Polizei. Die Briefe sollen nun endlich an ihre Adressaten verteilt werden. (APA, 30.1.2018)