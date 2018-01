Ehemalige Sargfabrik Liesing: Soravia übernimmt

Der Immobilienentwickler will auf Kultur setzen. Das hoffen auch der jetzige Zwischennutzer und die Liesinger Grünen

Die Zukunft der ehemaligen Sargfabrik in Atzgersdorf ist entschieden: Die Jury, bestehend aus Vertretern der Stadt Wien und des 23. Bezirks, entschied sich für den Kärntner Immobilienentwickler Soravia. Beworben hatten sich auch eine Filmproduktionsfirma und die derzeitigen Zwischennutzer, der Verein F23 – der STANDARD berichtete.

Geplant ist die derzeitige Nutzung als Veranstaltungslocation größtenteils beizubehalten und mit "synergetischen Nutzungen wie Gastronomieflächen, Büros, Werkstätten, Proberäumen" zu ergänzen, heißt es von Soravia. Die Sanierung der denkmalgeschützten Liegenschaft erfolge in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt in mehreren Etappen – eine Fertigstellung ist für Anfang 2021 geplant. Bis dahin soll der Kulturbetrieb aufrecht erhalten bleiben. Soravia will dabei auch mit F23 zusammenarbeiten. Auch die Leerstandsagentur Nest wird für Kooperationen genannt.

Zusammenarbeit mit Verein noch unklar

Beim Verein F23 hat sich allerdings noch niemand vom Immobilienentwickler gemeldet. "Ich weiß, dass es grundsätzlich eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit uns gibt. Aber wie diese genau aussehen soll, das wurde nicht mit uns besprochen", sagt Erich Sperger von F23. Er hoffe jedenfalls, dass die Ankündigung von Soravia einen niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur zu bieten, nachhaltig und ehrlich verfolgt wird.

Was ihm Sorgen bereitet: Die Bauunternehmer erhielten 2010 zwei Millionen Euro aus der Wiener Kulturförderung, um die Sofiensäle zu revitalisieren und neue Kunst- und Kulturangebote zu schaffen. Allerdings: Ateliers und Ausstellungen gibt es heute keine, dafür ist der Saal für Kongresse und "Traumhochzeiten" buchbar.

Grüne: Kultur am Stadtrand muss bleiben

Auch die Liesinger Grünen meldeten sich zur Entscheidung für den Immobilienentwickler zu Wort. Cordula Höbart, dortige Klubobfrau: "Gerade am Stadtrand ist das kulturelle Angebot eher dünn. Durch die Stadtentwicklung ziehen viele Menschen zu. Es braucht dringend Orte wie die Sargfabrik, wo Kultur und Austausch stattfinden können." Der Verkauf durch den Wohnfonds Wien an Soravia stelle die Weichen neu. "Ich wünsche mir, dass die Sargfabrik auch in Zukunft unter dem neuen Eigentümer diese wichtige Aufgabe weiter erfüllen wird."

Soravia weist darauf hin, dass vor allem die ehemalige Postzentrale in Wien, die Alte Post, ein "Paradebeispiel" für die intensive Einbindung von Kunst und Kultur in ihren Projekten sei. In den vergangenen Jahren wurde dort unter anderem die Kunstmesse Parallel Vienna abgehalten, außerdem gastierte auch der Pop-Up-Markt "Marketerei" mehrmals in den Räumlichkeiten im ersten Bezirk. Nun realisiert Soravia dort unter dem Namen "Palais Post" luxuriöse Apartments, Penthouses und ein exklusives Hotel. Man wolle aber "einen starken Kunstaspekt" beibehalten.

Auch in der Nachbarschaft wird gebaut

Angrenzend an die Sargfabrik ist für dieses Jahr ein Bauträgerwettbewerb für rund 740 geförderte Wohnungen geplant – als Teil der vom neuen SPÖ Wien-Vorsitzenden Michael Ludwig angekündigten Wohnbauoffensive. Außerdem entsteht in unmittelbarer Nähe eine Bildungscampus mit Kindergarten, Volksschule und Mittelschule, der voraussichtlich 2022 fertig sein soll.(lhag, 30.1.2018)