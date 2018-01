Uli Hoeneß kritisiert Dortmunds Transfertheater scharf

Wechselposse um Aubameyang: "Haben Sie mal gelesen, dass ein Spieler dem FC Bayern auf der Nase herumtanzt?" Die Premier League sieht Bayerns Präsident nicht dauerhaft dominant

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat das Schmierentheater bei Borussia Dortmund um Pierre-Emerick Aubameyang scharf kritisiert: "Das ist für den Fußball nicht gut", sagte der 66-Jährige der "Rheinischen Post" und kritisierte zugleich das Verhalten der BVB-Verantwortlichen.

"Wir würden den Spieler fragen: Kannst du lesen, wie lange dein Vertrag läuft? Und dann wäre Ende der Diskussion. Haben Sie schon mal gelesen, dass ein Spieler dem FC Bayern auf der Nase herumtanzt?", fragte Hoeneß. "Ousmane Dembele hätte ich nicht gehen lassen." Der französische Stürmer hatte seinen Wechsel vom BVB zum FC Barcelona im vergangenen Jahr de facto erstreikt. Aktuell versucht auch Aubameyang durch sein Verhalten seinen bis 2021 laufenden Vertrag vorzeitig zu beenden. Er steht vor einem Wechsel zum FC Arsenal.

Hoeneß räumte allerdings ein, dass sich der BVB auch in einer misslichen Lage befindet: "Wir sind nicht börsennotiert, deshalb können wir auch einmal 100 Millionen Euro ablehnen." Grundsätzlich sei es aber so, dass nach wie vor der sportliche Erfolg den wirtschaftlichen nach sich ziehe und nicht umgekehrt.

Englands goldene Zeit bald vorbei

Beim Sportbusiness-Kongress Spobis in Düsseldorf kommentierte Hoeneß am Dienstag außerdem die Marktmacht im europäischen Fußball. Trotz des gewaltigen finanziellen Vorsprungs glaube er nicht an eine dauerhafte Dominanz des englischen Fußballs. "Was dort passiert, ist, dass sie viel mehr Geld haben. Das wird nicht ewig anhalten." Er glaube auch nicht, "dass die TV-Verhandlungen in England so weiterlaufen wie jetzt. Wenn keine völlige Revolution kommt mit Apple oder Google, werden British Telecom und Sky nicht mehr das bieten, was sie jetzt bezahlen. Dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los."

Die Stars des Fußballs spielten stets dort, wo das meiste Geld ist. "Wenn das mal zusammenbricht, sieht das wieder ganz anders aus", sagte Hoeneß. Es sei zu bezweifeln, ob die englischen Fans das Spiel mit Investoren auf Dauer mitmachen: "Der Engländer hat ja wenig Freizeitvergnügen außer Fußball." (sid, red, 30.1.2018)