Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden

Wien – Gärtner haben beim Ausgraben eines Wurzelstocks am Montagvormittag im Augarten in Wien-Leopoldstadt eine Werfergranate gefunden. Der Bereich wurde kurzzeitig gesperrt, Personen- oder Sachschaden entstand keiner. Der Entminungsdienst transportierte das Kriegsrelikt ab, berichtete die Polizei am Dienstag. (APA, 30.1.2018)