Jaromir Jagr – eine Legende kehrt heim

Der 45-Jährige wird die Calgary Flames verlassen und seine Karriere bei seinem Stammklub Kladno ausklingen lassen

Calgary – Jaromir Jagr verlässt die NHL und kehrt zum tschechischen Erstligisten HC Kladno zurück. Das teilten die Calgary Flames, für die Jagr seit Oktober 2017 gespielt hatte, am Montag mit. Der Olympiasieger von 1998 war bereits von 1988 bis 1990 und 2012 in seiner Heimatstadt Kladno aktiv. Der 45-Jährige hat wegen einer Unterkörperverletzung seit dem 31. Dezember nicht mehr gespielt und erzielte in dieser Saison in 22 Partien lediglich ein Tor.

"Ich bin traurig, dass es in Calgary wegen diverser Umstände nicht so funktioniert hat, wie es sich beide Seiten vorgestellt haben", sagte Jagr. "Nun freue ich mich darauf, die Saison in Kladno fortzuführen." Die Legende ist Mehrheitseigner des Vereins.

Jagr hat in seiner langen Karriere alles erreicht, Olympia, WM und Stanley Cup gewonnen. Damit gehört er zum exklusiven "Triple Crown Club". In der NHL bestritt er 1.733 Spiele in der "Regular Season" und liegt damit an dritter Stelle der ewigen Bestenliste. Dazu kommen 208 Partien in den Playoffs. Zum Rekord des legendären Gordie Howe mit 1.767 Spielen fehlen ihm nur noch 34.

Jagr hat nach Wayne Gretzky die zweitmeisten Punkte (1.921) verbucht und die drittmeisten Tore (766) in der Geschichte der NHL erzielt. (APA, sid, 30.1.2018)