"Now US": RTL startet eigenen Sender für US-Serien

Der Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL Deutschland soll ab dem Frühjahr US-Produktionen liefern

Köln – Die deutsche Privatsendergruppe RTL startet einen neuen Sender für die Primetime und für das Streamingangebot: Im Frühjahr wird "Now Us" an den Start gehen, gab das Unternehmen am Montag bekannt. Der Schwerpunkt soll im Bereich US-Fiction liegen und "populäre, teilweise preisgekrönte Serien" umfassen, die auch als Free-TV-Premieren geplant seien, heißt es.

Nach der Ausstrahlung würden alle Sendungen bis zu 30 Tage beim RTL-Streamingdienst TV Now abrufbar sein. Das neue Programm verantwortet Oliver Schablitzki, der gleichzeitig Senderchef von Nitro ist. In der Aussendung wird er so zitiert: "Mit Now US möchten wir das Beste aus zwei Welten bieten: Wir erreichen mit der linearen Free-TV-Ausstrahlung die Zuschauer, die nach wie vor ein kuratiertes Angebot wünschen, und gleichzeitig erreichen wir mit dem Video-on-Demand Angebot bei TV NOW ein junges Publikum, das seine Inhalte zeit- und ortsungebunden überall und zu jederzeit abrufen möchte."

Empfangbar wird der lineare Free-TV-Sender Now US zunächst über TV Now, das Bewegtbildangebot der Mediengruppe RTL Deutschland im Internet, sein. (red, 30.1.2018)