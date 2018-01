Tomtom dreht Kartenupdates für zahlreiche Navigationsgeräte ab

Über 20 Navis betroffen, Kunden müssen neue Geräte anschaffen, um aktuelles Kartenmaterial nutzen zu können

Elektronikhersteller Tomtom hat angekündigt, die Unterstützung für eine Reihe von Navigationsgeräten komplett zu beenden. "Es ist klar geworden, dass einige unserer älteren Geräte nicht genügend Ressourcen haben, um die neueste Software auszuführen und aktuelle Karten anzuzeigen", heißt es in einer Kundeninformation.

Im Klartext: Wer eines der betroffenen Navis besitzt, wird nach Auslaufen des aktuellen Abos auch keine Kartenupdates durch das Unternehmen mehr erhalten. Die Geräte sollen auch nach Ende der Unterstützung noch normal funktionieren, veraltete Karten dürften aber langfristig zu Problemen bei der Routenplanung sorgen.

Neue Karten nur mit neuem Gerät

Betroffen sind über 20 Modelle. Die Liste umfasst Geräte der Serien Go, XL(XXL, Start, Via und Ease. Eine Stichprobe legt nahe, dass keines der offiziell für "obsolet" erklärten Navis nach dem Jahr 2011 erschienen ist. Sie sind also mindestens seit sechs Jahren oder länger auf dem Markt.

Dennoch könnte der Schritt bei betroffenen Kunden für Ärger sorgen, kostet doch die Neuanschaffung modellabhängig zumindest 200 Euro. Von Tomtom heißt es dazu lediglich: "Dies könnte die perfekte Gelegenheit sein, um zu entdecken, was unsere neue Reihe an Navigationsprodukten Ihnen zu bieten hat." Die Firma hat allerdings nicht nur eigenständige Navigationsgeräte im Sortiment, sondern bietet schon seit einiger Zeit auch Smartphone-Apps an. (red, 30.01.2018)