Katalanisches Parlament vertagt Wahl von Regierungschef

Carles Puigdemont war nicht vor dem Parlament erschienen. Er kann nur in Anwesenheit angelobt werden

Barcelona – Das Parlament in der Hauptstadt der nordostspanischen Region Katalonien hat am Dienstag die geplante Wahl eines Regierungschefs vertagt. Der im Parlament in Barcelona zur Wiederwahl vorgeschlagene abgesetzte Regierungschef Carles Puigdemont war nicht bei der Sitzung erschien. Er kann nach spanischen Recht aber nur gewählt und angelobt werden, wenn er anwesend ist.

Puigedemont hat sich ins Ausland abgesetzt. Bei einer Rückkehr droht ihm die sofortige Verhaftung. Er wird nach der Unabhängigkeitserklärung von Ende Oktober, die Madrid als illegal ansieht, via Haftbefehl gesucht. Die Anhänger Puigdemonts haben dagegen erklärt, es sei möglich, Spaniens reichste Region über Videokonferenzen zu führen. Auf einen anderen Kandidaten wollten sie sich am Dienstag nicht einigen.

Kein anderer Kandidat

Parlamentspräsident Roger Torrent machte bei einer Pressekonferenz in Barcelona sogar noch einmal deutlich, dass Puigdemont auch weiter der einzige Bewerber für das Amt bleibe. Der 55-Jährige habe "jedes Recht", erneut Regionalpräsident zu werden. Eine Einmischung in die Geschäfte eines rechtmäßig gewählten Parlaments seitens der Justiz oder der Zentralregierung würde nicht geduldet.

Bei der Wahl im Dezember hatten die Separatisten mit Puigdemont an der Spitze die meisten Sitze im katalanischen Parlament gewonnen. Die Wahl war von der Zentralregierung in Madrid angesetzt worden, nachdem sie das Regionalparlament wegen dessen Unabhängigkeitserklärung im Oktober aufgelöst hatte. (red, Reuters, dpa, 30.1.2018)