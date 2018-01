"Dragonball Z": Mann nennt Sohn wegen Facebook-Wette Goku

Eine Million Likes war Ziel der Familie, mittlerweile hat das Posting fast 1,5 Millionen Likes

Der US-Amerikaner Carlos Sanchez wird sein Kind nach dem Anime-Charakter Son Goku aus der Serie Dragon Ball Z benennen. Die Facebook-Community machte es möglich, da die Frau von Sanchez eigentlich dagegen war. So einigten sich die beiden auf die Wette, dass sie das Kind Goku nennen würden, wenn er mit einem Posting eine Million Likes sammeln kann.

Am 24. Jänner wurde die Wette gestartet, mittlerweile weist der Status-Eintrag 1,5 Millionen Likes auf. Für den noch ungeborenen Goku wurde bereits eine Facbook-Seite namens Goku's Arrival (Goku's Ankunft) eingerichtet. In einem weiteren Posting wurde ein Video veröffentlicht, in dem die Familie Sanchez noch einmal klarstellt, dass ihr Sohn Goku Sanchez heißen wird. (red, 30.01.2018)