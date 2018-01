SPD und Union einigen sich, Familiennachzug weiter auszusetzen

Die Übereinkunft aus den Verhandlungen von Sozialdemokraten, CSU und CDU soll laut Medien bis zum Sommer gelten

Berlin – Die Koalitionsverhandler von Union und SPD in Deutschland haben sich laut Berichten zahlreicher Medien am Dienstagvormittag auf eine Regelung in der bisher umstrittenen Frage des Familiennachzugs für Flüchtlinge geeinigt. Dieser soll nun bis zum 31. Juli ausgesetzt statt Mitte März wiederaufgenommen werden.

Anschließend soll der Nachzug auf maximal 1.000 Personen pro Monat begrenzt werden, wobei eine Härtefallregelung bei Bedarf höhere Zahlen möglich machen soll. Die SPD hatte bisher darauf bestanden, die Begrenzung im März auslaufen zu lassen. Die Unionsparteien – vor allem die CSU – waren dagegen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll schon am Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden.

Die Debatte über die Flüchtlingsfrage hatte in den Gesprächen als besonders harter Brocken gegolten. Die Angelegenheit ist auch deshalb kritisch, weil die SPD-Basis einem Koalitionsabkommen mit der Union noch zustimmen muss. (mesc, 30.1.2018)