Leichte Beute: Hochsaison bei Skidiebstahl

Unbeaufsichtigt abgestellte Wintersportgeräte sind leichte Beute, auf die Langfinger vor allem in Stoßzeiten wie Ferien nicht gerne verzichten

Wien – Der österreichische Versicherungsverband (VVO) und das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) warnen vor Ski-Diebstahl in den Wintersportgebieten. 4.168 Anzeigen gab es im Jahr 2016 laut Bundeskriminalamt (nicht zur Anzeige gebrachte Fälle sind in dieser Statistik nicht mitgezählt), die meisten in den traditionellen Wintersportgebieten Tirol (2455) und Salzburg 1121). Aber auch in Wien waren Skidiebe unterwegs. Immerhin 84 Fälle wurden zur Anzeige gebracht.

Für heuer prognostizieren VVO und KFV gesamt eine ähnlich große Anzahl. Vor allem in den "Stoßzeiten", also in den Ferien, werden entsprechend viele Wintersportgeräte entwendet. Wobei viele Sportler es den Dieben leicht machen, warnen VVO und KFV. Hunderte unbeaufsichtigte und ungesicherte Sportgeräte finden sich vor den heimischen Skihütten und -liften. Meist werden die Skier sogar abfahrbereit vor der Hütte im Schnee liegen gelassen.

Wie es besser geht, ist bekannt. Zur Erinnerung eine kleine Checkliste des Versicherungsverbands: Für die Reise empfiehlt sich die Verwahrung in verschließbaren Dachboxen. Wer kein Nummernschloss dabei hat, stellt seine Skier einfach getrennt voneinander ab. Diebe nehmen sich oft nicht die Zeit, passende Skipaare zu suchen.

In der Unterkunft empfiehlt es sich, die Sicherheitsvorrichtungen, wie Skikeller, Ski- und Skischuhschränke oder versperrbare Skiständer tatsächlich zu nützen. Daneben bietet sich das gute alte Fahrradschloss, womit das Sportgerät an feststehenden Gegenständen anzuschließen wäre. (red, 30.1.2018)