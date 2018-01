Jeder fünfte wahlberechtigte Zweitwohnsitzer in Niederösterreich hat sein Wahlrecht verloren

Besorgniserregend ist, dass die Bürgermeister das Wahlrecht für Zweitwohnsitzer sehr unterschiedlich restriktiv gehandhabt haben

Schon im Vorfeld der Landtagswahl in Niederösterreich sorgte eine Änderung im Wahlrecht für Aufregung. Bisher waren Zweitwohnsitzer in Niederösterreich automatisch bei Landtags- und Gemeinderatswahlen wahlberechtigt. Im Sommer 2017 beschloss der niederösterreichische Landtag aber, die Entscheidung über das Wahlrecht der Zweitwohnsitzer in die Hände von Niederösterreichs 573 Bürgermeistern zu legen. Das führte naturgemäß nicht nur zu erheblichem Verwaltungsaufwand, sondern auch zu recht unterschiedlichen Vorgangsweisen.



Wie stark die Bürgermeister von ihrem neu gewonnenen Recht Gebrauch gemacht haben, ist nicht einfach zu beantworten. Die Wahlstatistik des Landes weist nämlich die Zahl der wahlberechtigten Zweitwohnsitzer pro Gemeinde nicht eigens aus. Wie es der Zufall so will, fallen aber sowohl die Landtagswahl 2013 als auch die Landtagswahl 2018 zeitlich in die unmittelbare Nähe von Nationalratswahlen (nämlich 2013 und 2017). Damit haben wir plausible Vergleichszahlen, um den Anteil von Zweitwohnsitzern an den Wahlberechtigten zu schätzen.

foto: apa/pfarrhofer Ob Zweitwohnsitzer in Niederösterreich wählen durften, hing von den Bürgermeistern der Gemeinden ab. Sie könnten in Versuchung kommen, sich ihre Wählerschaft zurechtzuschneiden.

Nehmen wir als Beispiel die Gemeinde Eichgraben. Hier waren bei der Landtagswahl 2013 4.391 Personen wahlberechtigt, bei der Nationalratswahl 2013 aber nur 3.386. Die Differenz von 1.005 Personen dient uns als Schätzung für die Zahl der Zweitwohnsitzer 2013 – immerhin knapp einer von vier Wahlberechtigten für die Landtagswahl 2013. Vergangenen Sonntag waren demgegenüber nur 3.968 Personen in Eichgraben wahlberechtigt, bei der Nationalratswahl 2017 aber 3.456 – ergibt geschätzte 512 wahlberechtigte Zweitwohnsitzer. Die Zahl der wahlberechtigten Zweitwohnsitzer hat sich in Eichgraben also in etwa halbiert, genauer gesagt beträgt der Rückgang 49 Prozent ((1.005 – 512) / 1.005 = 0.49).

Natürlich ist das keine perfekte Schätzung, immerhin liegen doch einige Monate zwischen den Stichtagen für die jeweiligen Wahlen. Außerdem können durch Wanderungen über die Jahre Veränderungen eintreten. In Abwanderungsgemeinden etwa könnte die Zahl der Hauptwohnsitzer stärker sinken als jene der Zweitwohnsitzer. Trotz dieser möglichen Verzerrungen bietet diese Schätzung wohl eine plausible Annäherung an die Wirklichkeit (auch Sora hat sich dieser Methode zur Schätzung des Wahlverhaltens von Zweitwohnsitzern bedient).

Die Grafik oben stellt die durchschnittliche Reduktion in der Anzahl der Zweitwohnsitzer in Abhängigkeit von der Gemeindegröße und der Bürgermeisterpartei dar. Sie ist in rot und schwarz regierten Gemeinden ähnlich groß und steigt mit der Gemeindegröße leicht an. Über alle Gemeinden mit zumindest 50 Zweitwohnsitzern im Jahr 2013 gerechnet (darunter sind die Schätzungen aufgrund der kleinen Fallzahlen weniger robust), liegt die durchschnittliche Reduktion bei 21 Prozent. Etwa einer von fünf wahlberechtigten Zweitwohnsitzern hat also sein Wahlrecht eingebüßt.

Was die Grafik aber durch die Darstellung von Mittelwerten verschleiert: Es gibt massive Unterschiede zwischen den Gemeinden. In Mödling und Wiener Neustadt reduzierte sich die Zahl der wahlberechtigten Zweitwohnsitzer um mehr als drei Viertel. In Schwechat hingegen betrug der geschätzte Rückgang 14 Prozent, in Klosterneuburg gar nur ein knappes Zehntel.

Diese massiven Unterschiede deuten darauf hin, dass die Bürgermeister ihren gesetzlichen Auftrag bei der Zuweisung des Wahlrechts sehr unterschiedlich aufgefasst haben. Nicht nur ist das wohl kaum im Sinne des Erfinders, ein solches System ist auch extrem anfällig für Missbrauch. Denn niemand kann garantieren, dass nicht der eine oder andere Bürgermeister im Vorfeld der nächsten Gemeinderatswahl in Versuchung kommt, sich die Wählerschaft zum eigenen Vorteil zuzuschneiden. Ein derartiges Gerrymandering auf Niederösterreichisch gilt es jedenfalls zu verhindern. (Laurenz Ennser-Jedenastik, 30.1.2018)