Forscher entdeckten bisher unbekannte Dinosaurier-Art in Ägypten

Riesiger Pflanzenfresser Mansourasaurus lebte in der heutigen Sahara

Paris – Forscher haben in Ägypten einen bisher unbekannten pflanzenfressenden Dinosaurier entdeckt, der zu der größten bekannten Art, den Sauropoden, gehört. Das Millionen Jahre alte Fossil des Mansourasaurus shahinae sei im ägyptischen Teil der Sahara entdeckt worden, berichtete das Online-Fachmagazin "Nature Ecology and Evolution" am Montag. Es sei das "am vollständigsten erhaltene Fossil in Afrika aus dem Ende der Kreidezeit", hieß es in einer Erklärung der Universität von Ohio.

Aus der Kreidezeit wurden in Afrika nur sehr wenige und teilweise schlecht erhaltene Fossilien entdeckt. Der Mansourasaurus ist den Forschern zufolge am engsten mit den in Europa und Asien entdeckten Dinosaurier-Arten verwandt. Das Gewicht des riesigen Pflanzenfressers entsprach in etwa dem eines Elefanten.

Warum die Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren ausstarben, ist nach wie vor nicht genau geklärt. Die echsenartigen Urzeittiere entwickelten sich auf dem Riesenkontinent Pangäa, dessen südlicher Teil Afrika, Australien, Südamerika und die Antarktis umfasste, bis er in mehrere Kontinente auseinanderdriftete. (APA, 29.1.2018)