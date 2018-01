Austria verlängert mit Sportdirektor Wohlfahrt

Bis Sommer 2021 – Kraetschmer: "Kontinuität ist für den FK Austria Wien ein ganz wichtiger Baustein"

Wien – Die Spitzengremien der Wiener Austria haben den Vertrag mit Sportdirektor Franz Wohlfahrt am Montag wie erwartet verlängert. Der Ex-Teamtorhüter bleibt beim Fußball-Bundesligisten demnach vorerst bis Sommer 2021 im Amt, sein ursprünglicher Kontrakt wäre in diesem Sommer ausgelaufen. Wohlfahrt ist seit Jänner 2015 bei seinem langjährigen Club als Sportdirektor im Amt.

"Wir haben heute die für den Club und natürlich auch für mich persönlich strategisch wichtige Entscheidung getroffen, dass wir in den nächsten drei Jahren weiter gemeinsam an unseren Zielen arbeiten werden. Ich bin sehr stolz, auch künftig Sportdirektor des FK Austria Wien zu sein. Ich kann garantieren, dass ich mein ganzes Herzblut investiere und meinen Job mit großer Demut ausüben werde", meinte Wohlfahrt in einer Club-Aussendung.

Man setzt auf Kontinuität

In die Amtszeit des 53-Jährigen fielen Verpflichtungen wie jene von Larry Kayode, Robert Almer, Raphael Holzhauser oder Florian Klein. Als Trainer wurde Thorsten Fink geholt, der die Austria zwei Mal in die Gruppenphase der Europa League geführt hat. Bei der Austria setzt man nun auf Kontinuität. Der von Präsident Wolfgang Katzian vorgebrachte Wahlvorschlag wurde vom Aufsichts- und Verwaltungsrat angenommen.

AG-Vorstand Markus Kraetschmer meinte dazu: "Kontinuität ist für den FK Austria Wien ein ganz wichtiger Baustein, da passt die Vertragsverlängerung mit Franz Wohlfahrt natürlich dazu. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr offen und vertrauensvoll miteinander gearbeitet und freuen uns bereits jetzt auf die vor uns liegenden Aufgaben." Wohlfahrt kenne die Austria "von der Pike auf und genießt von allen das Vertrauen." (APA; 29.1.2018)