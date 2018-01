Wienwert: Chef-Abgang kann Kooperation kippen

Sollte Stefan Gruze gehen, kann die Bundespensionskasse ihr Aufgriffsrecht ausüben

Wien – Die Verantwortlichen der schwer angeschlagenen Wienwert-Gruppe sind derzeit emsig am Rechnen. Sie müssen dem Insolvenzgericht einen genauen Sanierungsplan für das von ihnen angestrebte Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung vorlegen. Voraussetzung für so ein Verfahren ist, dass das insolvente Unternehmen innerhalb von zwei Jahren mindestens 30 Prozent der Schulden bezahlen kann, die Mehrheit der Gläubiger muss dem Sanierungsplan zustimmen.

In erster Linie müssen sie auch darlegen, wie es mit der Liquidität für die nächsten Monate aussieht. Die Wienwert-Mutter WW-Holding AG hat ja jüngst bekannt gegeben, dass sie pleite ist und einen Insolvenzantrag angekündigt. Die Wienwert ist das operative Unternehmen, das 2017 unter Vorstandschef Stefan Gruze von Altbausanierung auf Neubau umgesattelt hat. Die staatliche Bundespensionskasse ist mit Fifty-fifty-Projektfinanzierung dabei, das läuft unter "leistbares Wohnen".

Parallel dazu führt Wienwert angeblich Gespräche mit einem deutschen Investor. Den, "einen vermögenden Unternehmer", hätten die Unternehmensgründer und Ex-Aufsichtsräte Wolfgang Sedelmayer und Nikos Bakirzoglu an der Hand.

Fangnetz Syndikatsvertrag

Der Investor soll auch an einer weiteren Kooperation mit der staatlichen Bundespensionskasse (BPK) interessiert sein, sagt ein Involvierter. Die hat einen Syndikatsvertrag mit Wienwert, in dem Aufgriffsrechte für die Projektgesellschaften vereinbart sind. So sei man gut abgesichert und nicht von der WW-Holding-Insolvenz betroffen, argumentiert man in der Pensionskasse. Allerdings: Sollte Gruze aus dem Wienwert-Vorstand ausscheiden (das ist nicht ganz ausgeschlossen), würde auch das der BPK das Recht geben, die drei gemeinsamen Immobilienprojektgesellschaften zur Gänze zu übernehmen. Das ist im Syndikatsvertrag nachzulesen.

Einer der BPK-Chefs, Marcus Klug, ist zwar wie berichtet per Du mit Gruze. Eine BPK-Sprecherin legt aber Wert auf die Feststellung, dass niemand in der BPK "mit Gruze oder anderen Organen oder MitarbeiterInnen" der Wienwert-Gruppe "privat verkehrt oder befreundet ist".

Die zwei Wienwert-Gründer und Gruze streiten allerdings, wie berichtet, auch um Geld, man macht gegenseitige Forderungen geltend. Sedelmayer und Bakirzoglu seien bei Bauherren-Modellen persönliche Haftungen eingegangen, als Gruze die Strategie geändert habe, seien Bürgschaften schlagend geworden. In die Gegenrichtung hätte Wienwert den Gründern private Darlehen eingeräumt, so die Gemengelage. (Renate Graber, 29.1.2018)