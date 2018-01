Herbert Schaller, Anwalt vieler Holocaustleugner, ist verstorben

Schaller spielte nicht nur als Anwalt, sondern auch als Vortragender eine wichtige Rolle für Europas Rechtsextreme

Wien – Es gab kaum einen prominenten österreichischen Holocaust-Leugner, den er in den vergangenen Jahrzehnten nicht vor Gericht vertrat: Wie nun bekannt wurde, verstarb der 94-jährige Anwalt Herbert Schaller am 13. Jänner dieses Jahres im niederösterreichischen Traiskirchen.

Schaller spielte nicht nur als Anwalt, sondern auch als Vortragender eine wichtige Rolle für Europas Rechtsextreme. Seit Anfang der Neunziger fiel er durch strittige Aussagen zum Holocaust auf – meist vor Gericht. Dabei konnte er sich auf seine berufliche Immunität berufen. Disziplinarbeschwerden gegen Schaller wurden von der Rechtsanwaltskammer stets abgewiesen. International trat Schaller 2006 in Erscheinung, als er bei einer Holocaustleugner-Konferenz in Teheran als Redner auftrat und die Existenz von Gaskammern in NS-Vernichtungslagern infrage stellte.

2007 sorgte er für einen Medienskandal, als die amtliche "Wiener Zeitung" einen Gastkommentar aus seiner Feder veröffentliche. Dem damaligen Chefredakteur Andreas Unterberger brachte das massive Kritik seitens der Grünen und der SPÖ ein. Zuletzt verteidigte Schaller 2010 Holocaustleugner Gerd Honsik. (sum, 29.1.2018)