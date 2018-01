Menschenversuche: Auto-Politik

Es ist verblüffend, wie leichtfertig manche Konzerne ethische Leitplanken aus dem Weg räumen

Erst Affen, dann Menschen: Die Abgastests von Autoherstellern an Lebewesen lösen eine Welle der Empörung aus. Stickoxide im Echttest zu messen wäre an Zynismus an sich schon kaum zu überbieten. Doch Volkswagen und Partner schaffen sogar dieses Kunststück: Die Versuche entbehrten offenbar jeder Absicht, irgendeine gesundheitlich relevante technische Verbesserung voranzutreiben, und dienten lediglich dazu, einen Persilschein für bestehende Dieselmotoren auszustellen.

Die deutsche Autoindustrie hat damit den nächsten handfesten Skandal produziert. Das lässt tief blicken. Abgasbetrügereien, Kartellverdacht und jetzt auch noch Versuche an Mensch und Tier: Wie leichtfertig manche Konzerne ethische Leitplanken aus dem Weg räumen, ist in dieser Dimension verblüffend. Selbst wenn jedermann weiß, dass es im Kampf um Margen und Marktanteile keineswegs zimperlich zugeht.

Sollten sich erste Berichte bewahrheiten, wonach führende VW-Manager in die Versuchsreihe eingeweiht waren, müsste das Wolfsburger Autohaus endgültig personell ausgekehrt werden. Sollten sich Meldungen erhärten, wonach Abgeordnete im Rahmen des Diesel-Untersuchungsausschusses Kenntnis von den Praktiken gehabt haben, würde sich der Skandal bedrohlich auswachsen. Und – zum wievielten Mal eigentlich? – das verheerende deutsche Auto-Politgeflecht klarer denn je offenbaren. (Andreas Schnauder, 29.1.2018)