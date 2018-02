Live-Session in der STANDARD-Redaktion: Attwenger

Das oberösterreichische Dialekt-Duo präsentierte eine These über das Jahr 2118 live in der Redaktion

Wien – Zehn Thesen für die nächsten 100 Jahre erbat sich der STANDARD für die Schwerpunktausgabe Ö100 anlässlich des 100. Geburtstags der Republik. Eine davon stellte das oberösterreichische Duo Attwenger in Gstanzl-Form auf – um sie dann auch gleich in den Räumlichkeiten der Redaktion live zu präsentieren.

Anazwanzg ochzen – "einundzwanzig achtzehn" – nennt sich Markus Binders und Hans Peter Falkners Blick in die Glaskugel. Und er ist, gemessen an den Songs, die die Dialektdadaisten bisweilen über das Land und die Leute gesungen haben (Stichwort: "Kaklakariada"), gar nicht allzu pessimistisch. Zwar werden uns "die Maschinen bedienen", wie es im Song heißt, dafür werde aber auch, global gesehen, das Kapital "besser verteilt sein". Schauen wir einmal. (Lisa Nimmervoll, Maria von Usslar, Gerald Zagler, Lukas Friesenbichler, 29.1.2018)

der standard

anazwanzg ochzen

wia soid i denn wissn

wies in hundert joa wird

waun i ned amoi waas

wos morgn passiad

des hochhaus des sie baun grod

is in hundad joa hundad

nur dass sie daun in hundad joa

weng dem kana wundad

es is zwatausnd ochzen

und wos soi dieser schwochsinn

militante provinzler

übernehman den lodn

es is anazwanzg ochzen

schau i hundert joa zruck i:

wer do in da regierung sitzt

absolut spooky

anazwanzg ochzen

i bin scho gschbaund

obs in hundert joa die gfrasta

endlich drausst haum aus dem laund

in anazwanzg ochzen

wauns nationen nu gibt

is österreich nu immer

bei touristn beliebt

schifoan weans nimma

gibt jo kan schnee

nur schönbrunn des ged immer

wei do is immer schee

anazwanzg ochzen

200 joa ka monarchie

laung hod sies gebm

braucht haumas nie

anazwanzg ochzen

die oipm wean nu schteh

da wind in da weanaschtod

wird immer nu geh

er wird woam sei da wind

um 4 grad wird er wärmer

und die die zu vü göd ghobd haum

san in zukunft vü ärmer

ois besser vadeud

ois wia gestern und heid

global und lokal

göd und kapital

anazwanzg ochzen

maschinen werdn uns bedienen

und da roboter pepi sogd

bitte noch ihnen

ob des ois so sei wird

oder a ned

wean mia nimma seng

wei mir san daun weg

anazwanzg ochzen

es wird uns nimma gebm

is a längst hechste zeit daun

dass aundare lebm

(Text: Markus Binder)