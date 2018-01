EU will Briten in Brexit-Übergangsphase kein Mitspracherecht geben

Leitlinien für die Phase nach dem Brexit beschlossen: London muss bis Ende 2020 EU-Recht umsetzen

Brüssel – Die EU will Großbritannien in einer 21-monatigen Übergangsphase nach dessen Austritt keine Stimmrechte mehr einräumen. Die Minister der 27 Mitgliedsländer hätten am Montag nur zwei Minuten benötigt, um sich auf ein entsprechendes Verhandlungsmandat zu einigen, teilte die stellvertretende EU-Chefunterhändlerin Sabine Weyand mit.

Damit gibt die EU Großbritannien weniger als zwei Jahre Zeit für einen Übergangsperiode vom EU-Austritt bis zu einem neuen Handelsabkommen. In diesem Übergangszeitraum, der am 31. Dezember 2020 zu Ende gehen soll, ist Großbritannien nicht mehr in den EU-Institutionen vertreten, muss aber EU-Recht weiterhin anwenden. "Der gesamte EU-Rechtsbestand wird weiter auf Großbritannien angewendet, als wäre es ein Mitgliedsland", heißt es in dem Beschluss des EU-Ministerrates. Auch Änderungen des EU-Rechts müsse Großbritannien in diesem Zeitraum nachvollziehen. Dies betrifft regulatorische, budgetäre und justizielle Aufgaben ebenso wie die Überwachung und Durchsetzung von EU-Politik, einschließlich der Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs.

Während der Übergangsperiode ist Großbritannien auch noch Mitglied in der Zollunion und im EU-Binnenmarkt. Dies bedeute, dass London die EU-Handelspolitik, Zolleintreibung und Grenzkontrollen für die EU weiter durchführen müsse. Großbritannien wird aber nicht mehr in den EU-Institutionen vertreten sein, und auch bei EU-Entscheidungen nicht mehr dabei sein. Es könne London aber in Ausnahmefällen gewährt werden, an EU-Entscheidungen teilzunehmen, allerdings ohne Stimmrecht, heißt es in den Leitlinien. (APA, Reuters, 29.1.2018)