Angeborene Immundefekte: "Gentherapie als Zusatzoption"

Boztug: Durchaus. Die X-chromosomale Form der Erkrankung betrifft nur Buben und ist die häufigste Form dieser an sich seltenen Erkrankung. Diese spezifische Therapie haben wir hier in Österreich aber noch nie eingesetzt. Hätten wir einen Patienten, würden wir uns mit dem Zentrum, das diesen Genvektor erzeugt, in Verbindung setzen. Wir sind gut vernetzt. Die Behandlung selbst könnte in Österreich erfolgen.

Boztug: Es ist nicht die erste Gentherapie für Immunschwäche, in der Vergangenheit gab es aber Patienten, die bei der Vorgängertherapie Leukämien entwickelt haben, weil diese Virenvektoren benachbarte Bereiche in der DNA beeinflusst haben. Gentherapie ist kein Allheilmittel, sie ist aber eine zusätzliche Therapiemöglichkeit.

Boztug: Diese Ansätze sind sehr vielversprechend, vor allem deshalb, weil sich die Technologie dahinter verbessert hat. Es werden neue, sicherheitsoptimierte Vektoren, also Viren, verwendet, um eine gesunde Kopie des defekten Gens in die Zelle einzubringen. Damit können frühere Probleme vermieden werden.

Kaan Boztug ist Kinderarzt am St.-Anna-Kinderspital und der Universitätsklink für Kinder- und Jugendheilkunde am AKH und forscht am CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem von ihn geleiteten Ludwig-Boltzmann-Institut for Rare and Undiagnosed Diseases (LBI-RUD) an seltenen Erkrankungen. Sein Spezialgebiet sind angeborene Immunstörungen wie Scid.