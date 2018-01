BMW übernimmt Carsharing-Dienst Drive Now zur Gänze

Sixt macht für BMW den Weg zum Kauf von Drive Now frei. Damit scheint die letzte Hürde für eine Fusion mit Car2Go ausgeräumt zu sein

München – Der Carsharing-Dienst Drive Now soll künftig BMW allein gehören – eine mögliche Fusion mit Car2Go von Daimler wäre damit deutlich einfacher. BMW kauft den 50-Prozent-Anteil des Autovermieters Sixt an Drive Now, wie der Konzern am Montag mitteilte.

Der Vertrag sei am Montag vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden unterzeichnet worden. Der Preis beläuft sich auf 209 Millionen Euro, wie Sixt am Montag nach Vertragsunterzeichnung mitteilte.

Zusammenlegung der Carsharing-Dienste

Presseberichten zufolge wollen BMW und Daimler ihre Carsharing-Dienste zusammenlegen. Die beiden Unternehmen wollten diese "Gerüchte" vergangene Woche nicht kommentieren.

BMW und Sixt hatten Drive Now 2011 gegründet. Der Dienst hat mehr als eine Million Kunden in 13 europäischen Städten. Car2Go, seit drei Jahren auf dem Markt, hat nach eigenen Angaben knapp drei Millionen Kunden weltweit.

Den Berichten über eine Zusammenlegung zufolge sollen die Marken Drive Now und Car2Go erhalten bleiben, die Technik im Hintergrund allerdings fusioniert werden. Außerdem solle eine gemeinsame Internetplattform die Dienste für die Kunden bündeln. (APA, 29.1.2018)