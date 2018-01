Deutschland: IG Metall muss für Streikschäden aufkommen

Nachdem die deutsche Gewerkschaft zu einem 24-Stunden-Ausstand ausriefen, warnen die Arbeitgeber vor den Schäden der Streiks

Berlin – Nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen in der deutschen Metall- und Elektroindustrie warnen die Arbeitgeber vor negativen Folgen von Ganztagsstreiks. "Es entstehen Riesenschäden, weil alle Firmen in den langen Lieferketten betroffen sind", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Gesamtmetall, Oliver Zander, heute, Montag, in Berlin.

"Deshalb sind 24-Stunden-Streiks verantwortungslos und gefährden Arbeitsplätze." Die Arbeitsniederlegungen seien "völlig unnötig und rechtswidrig, weil der geforderte Teillohnausgleich diskriminierend und rechtswidrig ist". Deshalb müsse die deutsche Gewerkschaft IG Metall für Schäden der Streiks aufkommen. Gesamtmetall hatte angekündigt, ab Montag juristische Schritte einzulegen.

An Lösung interessiert

Die Arbeitgeber seien an einer Lösung des Konflikts interessiert. "Wir wollen weiterhin einen für beide Seiten tragfähigen Kompromiss", betonte Zander. "Wichtig ist auch, dass die Unternehmen zukünftig genug Arbeitszeitvolumen haben, um produzieren zu können." Laut Ifo-Institut berichten 29 Prozent der Unternehmen davon, dass der Fachkräftemangel ein Produktionshindernis sei.

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hatte am Wochenende angekündigt, deutschlandweit würden die Mitglieder in mehr als 250 großen und kleinen Betrieben zu 24-Stunden-Streiks von Mittwoch bis Freitag aufgerufen. Solche Warnstreiks könnten vor allem die Autobauer stark treffen. Im Pilotbezirk Baden-Württemberg war die fünfte Verhandlungsrunde am Samstag abgebrochen worden. Den größten Streit gab es über zwei Bonusurlaubstage für Teilzeitbeschäftigte, die wegen familiärer Verpflichtungen kürzertreten und Schichtarbeiter, die verkürzen wollen.

Aber auch beim Gesamtvolumen kamen die Tarifparteien nicht zusammen: Die Arbeitgeber bezifferten ihr Angebot über eine Laufzeit von 27 Monaten auf 6,8 Prozent mehr Lohn, was aufs Jahr umgerechnet rund drei Prozent wären. Die Gewerkschaft forderte für ein Jahr sechs Prozent. (APA, 29.1.2018)