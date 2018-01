Französische Filmpreise: Penelope Cruz wird Ehren-Cesar erhalten

Als "Muse für große Filmemacher, strahlende Latino-Schönheit" bezeichnete die Filmakademie die 43-jährige

Paris – Die spanische Schauspielerin Penelope Cruz wird bei den französischen Filmpreisen einen Ehren-Cesar erhalten. In der Gala am 2. März in Paris werde die Oscarpreisträgerin für ihre Karriere und als "Muse für große Filmemacher, strahlende Latino-Schönheit" ausgezeichnet, die "sowohl in internationalen Produktionen als auch in intimen Filmen" brilliert, so die französische Filmakademie am Montag.

Die 43. Cesar-Verleihung wird der französischen Komödiantin Jeanne Moreau gewidmet sein, die im vergangenen Juli gestorben ist. Eröffnen wird den Abend die Schauspielerin und Sängerin Vanessa Paradis. (APA/AFP, 29.1.2018)