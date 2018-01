US-Investigativjournalist Robert Parry gestorben

Der Gründer von consortiumnews.com wurde vor allem durch seine Recherchen zur Iran-Contra-Affäre bekannt

New York – US-Investigativjournalist Robert Parry ist tot, er starb im Alter von 68 Jahren an Krebs. Im Dezember hatte er einen Schlaganfall erlitten. Bekannt wurde er vor allem durch seine Recherchen zur Iran-Contra-Affäre, die er für Associated Press und "Newsweek" schrieb.

1984 wurde er dafür mit dem George-Polk-Award ausgezeichnet, 1985 war er für den Pulitzer-Preis nominiert. 1995 gründete er die Plattform Consortiumnews.com und fungierte auch als Herausgeber. (red, 29.1.2018)