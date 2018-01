Verdacht auf Missbrauch und Wiederbetätigung: SPÖ-Politiker verhaftet

Der Mann aus dem Mostviertel wurde vergangene Woche festgenommen. Es laufen auch Ermittlungen wegen Wiederbetätigung

St. Pölten – Gegen einen Gemeindepolitiker aus dem Mostviertel in Niederösterreich besteht der Verdacht des sexuellen Missbrauchs. Er wurde vergangenen Donnerstag verhaftet und sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Das bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, Leopold Bien, gegenüber dem STANDARD. Auf Grund des Opferschutzes gebe man keine weiteren Informationen weiter.

Wie "Krone" und "Niederösterreichische Nachrichten" berichten, soll der Mann seine Enkelkinder missbraucht haben. Bei der Staatsanwaltschaft spricht man von "innerfamiliärem Missbrauch".

Was Bien nicht bestätigt, mittlerweile aber klar ist: Der Mann ist bei der SPÖ. Weil die Verhaftung erst nach der Landtagswahl publik wurde, gab es heftige Kritik der FPÖ. Deren Generalsekretärin Marlene Svazek sprach von "besonders skandalösem Beigeschmack".

Von Landesparteivorstand ausgeschlossen

Die niederösterreichische SPÖ gibt an, erst am Montag von der Festnahme erfahren zu haben. Beim am Dienstag stattfindenden Landesparteivorstand werde man den Mann ausschließen, sagt ein Sprecher.



Bei einer Hausdurchsuchung stießen die Beamten in einem Kellerraum außerdem auf zahlreiche historische Waffen – unter anderem Handgranaten, Faustfeuerwaffen und Schlagringe. Dokumente, die den Besitz dieser Waffen erlauben würden, besitze der Verdächtige nicht. Auch Devotionalien aus der NS-Zeit wurden gefunden. Deshalb laufen auch Ermittlungen wegen Wiederbetätigung. wobei laut Staatsanwaltschaft geklärt werden müsse, ob es einen entsprechenden Vorsatz gab, oder der Verdächtige lediglich einer Sammlerleidenschaft nachgehe. Unter Wiederbetätigung falle, wenn diese Materialien auch propagandistisch genutzt werden. (lhag, 29.1.2018)