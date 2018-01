Enkelkinder missbraucht: Gemeindepolitiker verhaftet

Der Mann aus dem Bezirk Amstetten wurde vergangene Woche festgenommen. Es laufen auch Ermittlungen wegen Wiederbetätigung

Amstetten – Gegen einen Gemeindepolitiker aus dem Bezirk Amstetten in Niederösterreich besteht offenbar der Verdacht des mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs. Der 50-Jährige, der auch in der Pfarre aktiv sei, soll seine Enkelkinder missbraucht haben und wurde am Donnerstag festgenommen, berichteten die "Niederösterreichischen Nachrichten" am Montag. Die Staatsanwaltschaft bestätigte der Zeitung die Ermittlungen, hält sich mit weiteren Informationen aufgrund des Opferschutzes aber zurück.

Laut "Krone" handelt es sich um einen SPÖ-Politiker, der den Vorwurf bestreitet. Die niederösterreichische SPÖ teilte mit, dass man den Mann am Dienstag beim Landesparteivorstand aus der Partei ausschließen werde.

Bei einer Hausdurchsuchung stießen die Beamten in einem Kellerraum außerdem auf zahlreiche historische Waffen – unter anderem Handgranaten, Faustfeuerwaffen und Schlagringe. Dokumente, die den Besitz dieser Waffen erlauben würden, besitze der Verdächtige nicht. Auch Devotionalien aus der NS-Zeit wurden gefunden. Deshalb laufen auch Ermittlungen wegen Wiederbetätigung – wobei geklärt werden müsse, ob es einen entsprechenden Vorsatz gab, "oder der Verdächtige lediglich einer Sammlerleidenschaft nachgehe". (lhag, 29.1.2018)