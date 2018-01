Pro und Kontra: Proporzregierungen in den Bundesländern

PRO: In die Pflicht nehmen

Wer das Wesen des Proporzes verstehen will, muss weit in die Geschichte unserer Republik zurückgehen. Muss sich in Erinnerung rufen, wie Klassenkampf und Reaktion das Klima bis hin zu Bürgerkrieg und Diktatur vergiftet haben – und muss sich auch daran erinnern, dass die österreichische Politik in den Jahren nach 1945 durchaus Lernfähigkeit bewiesen hat. Aus schlimmer Erfahrung heraus hat man damals beschlossen, alle in die Pflicht zu nehmen, die eine gewisse demokratische Legitimation erreicht haben. Noch nach der Nationalratswahl 1966, bei der die ÖVP mit absoluter Mehrheit ausgestattet wurde, hat man wochenlang über eine große Koalition verhandelt. Diese ist zwar nicht zustande gekommen; das Prinzip, den jeweiligen politischen Gegner in Entscheidungen einzubinden und bei Postenbesetzungen auch die Exponenten der in der Minderheit befindlichen Parteien adäquat zu berücksichtigen, hat aber auch die Alleinregierungen von Josef Klaus (ÖVP, 1966–1970) und Bruno Kreisky (SPÖ, 1970–1983) überdauert. In den Bundesländern blieb es sogar lange als Grundsatz der Regierungsbildung, in Niederösterreich bis heute.Das hat nichts mit Großzügigkeit der Mehrheitspartei zu tun. Der Proporz stellt nämlich Vertreter aller daran beteiligten Parteien ins Scheinwerferlicht: Jeder kann sehen, welche Typen mit welcher Qualifikation von der Partei X oder Y in verantwortungsvolle Positionen gesetzt werden. (Conrad Seidl)