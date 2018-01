Kärntner Grünen-Abspaltung "F.A.I.R." präsentiert Themen

Ehemalige Grünen-Landeschefin Mitsche fordert als Spitzenkandidatin die Halbierung der Parteienförderung

Klagenfurt – Die Kärntner Grünen-Abspaltung "F.A.I.R." will bei der Landtagswahl mit den Themen Parteienförderung halbieren, soziale Gerechtigkeit, Umwelt- und Tierschutz sowie Kontrolle punkten. Das Ziel ist der Einzug in das Landesparlament, wie Spitzenkandidatin Marion Mitsche, ehemalige Chefin der Kärntner Grünen, mit Mitstreitern am Montag in Klagenfurt verkündete.

20.000 Euro, finanziert aus Spenden, stehen für den Wahlkampf zur Verfügung. Geführt werden soll dieser hauptsächlich über die sozialen Medien und die Gemeinde-Politiker, die sich der Plattform angeschlossen haben. "Plakatwellen und große Inserate sind nicht drin", so "F.A.I.R."-Obfrau Mitsche. Als Give-aways gibt es kleine Schokoladen und Flyer. "In Klagenfurt rechnen wir uns die größten Chancen aus."

Kritik an anderen Parteien war bei der Präsentation nicht zu hören, man wolle mit eigenen Themen und Ideen überzeugen, hieß es. Auch in Richtung der ehemaligen Parteifreunde gab es keine bösen Worte. "Die Grünen werden daran gemessen, was sie in der Regierung umgesetzt haben", meinte Mitsche lediglich. Auf den Listen finden sich auch einige ehemalige Grüne, etwa das Grünen-Urgestein Reinhold Gasper, der Klagenfurter Gemeindepolitiker Thomas Winter-Holzinger, der Althofener Stadtrat Wolfgang Leitner, der St. Veiter Florian Rossmann und "Hypo-Aufdecker" Gustav Leipold. (APA, 29.1.2018)