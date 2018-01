Präsidentschaftsbewerberin Sobtschak beklagt Brandstiftung in Russland

Auto von Wahlkampfkoordinator ging in Flammen auf – Brandstiftung laut Polizei nicht ausgeschlossen

Pskow – Die russische Präsidentschaftsbewerberin Xenia Sobtschak hat Unbekannten einen Brandanschlag auf das Auto eines Mitarbeiters in der Provinz vorgeworfen. Das Fahrzeug von Viktor Schirobokow, ihrem Wahlkampfkoordinator im Gebiet Pskow südlich von St. Petersburg, sei am Wochenende in Flammen aufgegangen, teilte Sobtschak am Montag mit. Im Internet zeigte sie ein Video eines brennenden Autos.

Die Polizei untersuche den Fall, sagte ein Sprecher der Agentur Interfax. Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen. Schirobokow habe vor dem Brand Unterschriften aus Pskow nach Moskau gebracht, die Sobtschak für die Registrierung als Kandidatin brauche, hieß es. Sie muss bis Ende Jänner 100.000 Unterschriften einreichen, nach eigenen Angaben hat sie 120.000 gesammelt. In der Mitteilung beklagte sie auch Drohungen gegen ihre Mitarbeiter in anderen Städten.

Sobtschak ist als Reality-TV-Star bekannt geworden. Inzwischen arbeitet die 36-Jährige als Journalistin für den kremlkritischen Sender Doschd. Bei der Präsidentenwahl am 18. März will sie Unzufriedenen eine Alternative zum Amtsinhaber Wladimir Putin bieten. Gegner werfen ihr persönliche Nähe zu Putin vor. Ihr Vater Anatoli Sobtschak war Bürgermeister von St. Petersburg und gilt als Putins politischer Ziehvater. (APA, 29.1.2018)