300 Kritiker der Syrien-Intervention in der Türkei festgenommen

Die prokurdische Partei HDP, die als einzige gegen die Operation auftritt, ruft die Staatengemeinschaft zum Handeln auf

Ankara/Damaskus – Seit Beginn der türkischen Offensive gegen die syrischen Kurden in Afrin sind in der Türkei mehr als 300 Menschen wegen "Terrorpropaganda" festgenommen worden. Laut Innenministerium ist die Zahl der Festnahmen bis Montag auf 311 gestiegen.

Bereits in den ersten Tagen nach Beginn der Operation Olivenzweig am 20. Jänner waren bei Razzien dutzende Verdächtige festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, in sozialen Medien "Propaganda" für die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) zu betreiben. Die Türkei betrachtet die YPG als syrischen Zweig der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die seit 1984 im Südosten Anatoliens gegen den Staat kämpft. Mit der Operation will die Türkei nun die YPG-Kämpfer aus Afrin vertreiben.

Die türkische Regierung warnte die Öffentlichkeit seit Beginn der Offensive immer wieder vor "Lügen und Propaganda" und ruft die Medien zur Wachsamkeit gegen falsche und manipulierte Bilder auf, die im Internet verbreitet würden. Das Presseamt stellte ein Dossier mit Fotos aus sozialen Netzwerken zusammen, die Vorfälle in Afrin zeigen sollen, aber laut dem Presseamt in Wahrheit aus anderen Kontexten stammen.

Weitgehender Schulterschluss in türkischer Politik

In der Türkei wird die Offensive von praktisch sämtlichen Medien unterstützt. Auch die Oppositionsparteien CHP und MHP haben sich hinter das Vorgehen der Regierung gestellt. Die einzige Partei, die die Militäroperation in Afrin offen kritisiert, ist die prokurdische HDP. In einem Schreiben an die UN und die EU rief sie am Montag die Staatengemeinschaft zum Handeln gegen die "Invasion" auf.

"Diese Invasion bringt die Zerstörungen des Krieges in Syrien nach Afrin, das bisher eine weitgehend sichere Region war", mahnt die HDP in dem Schreiben. Die türkische Armee werde bei dem Angriff von mehreren Jihadistengruppen unterstützt. Es gebe keine Sicherheitsbedrohung aus Afrin, diese Behauptung diene der Türkei nur als Vorwand, um die politischen Gewinne der Kurden in Syrien zunichtezumachen.

Entgegen der türkischen Darstellung verstoße die Operation zudem klar gegen internationales Recht, kritisiert die Partei. Demnach wurden bisher 209 HDP-Mitglieder wegen Terrorpropaganda festgenommen. Die Partei steht schon lange im Visier der Regierung, die sie als politischen Arm der PKK betrachtet. Die HDP bestreitet jede Verbindung. (APA, 29.1.2018)