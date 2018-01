"Monster Hunter World": Katzen reagieren auf Videospiel-Charakter

Katzen-Spezies von Game sorgt für allerlei Reaktionen bei echten Katzen

Beim kürzlich erschienen Game "Monster Hunter World" gibt es eine katzenähnlichen Spezies namens Felyne. Diese leben wie in der echten Welt mit Menschen zusammen oder streunen durch die vielen Wälder des Action-Rollenspiels. Manchen Spielern ist nun aufgefallen, dass die Spielfiguren offenbar so realistisch gestaltet wurden und miauen, dass echte Katzen auf sie reagieren. Auf Twitter findet sich bereits eine Sammlung an Interaktion zwischen echten Tieren und den Videospielen-Konterparts. (red, 29.01.2018)