Nur sieben Prozent der Deutschen halten SPD für Problemlöserin

Zutrauen zu deutschen Sozialdemokraten auf niedrigstem Stand seit einem Jahr

Berlin – Das Zutrauen der deutschen Bürger in die Kompetenz der SPD ist nach einer Forsa-Umfrage weiter gesunken. Nur noch sieben Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die SPD am besten mit den Problemen Deutschlands fertig wird, wie aus der am Montag veröffentlichen Erhebung im Auftrag der Mediengruppe RTL hervorgeht.

Das ist ein Prozent weniger als in der Vorwoche und der niedrigste Stand seit einem Jahr. Der Wert für die Unionsparteien lag mit 27 Prozent fast vier Mal so hoch. Die Mehrheit hält allerdings keine Partei für hinreichend kompetent.

Wenig Veränderung

Wären am Sonntag Wahlen, so würden 18 Prozent der Befragten der SPD ihre Stimme geben – das ist ein Punkt mehr als in der Vorwoche, die unter dem Eindruck des SPD-Parteitages stand. Die Unionsparteien kamen wie in der Vorwoche auf 34 Prozent, die FDP konnte um einen Punkt auf neun Prozent zulegen. Die deutschen Grünen blieben bei zwölf Prozent. Die AfD verlor einen Punkt auf zwölf Prozent, ebenso wie die Linke, die noch auf zehn Prozent kam.

Das Ansehen von SPD-Chef Martin Schulz sackte der Umfrage zufolge weiter ab. Nur noch ein Drittel der Deutschen äußerte die Überzeugung, Schulz sei der richtige SPD-Parteivorsitzende. 50 Prozent sind anderer Meinung. Unter den SPD-Anhängern sicherten ihm nur noch 46 Prozent volle Unterstützung zu, 45 Prozent lehnten ihn dagegen als Parteichef ab.

Würde der deutsche Kanzler oder die Kanzlerin direkt gewählt, würde Amtsinhaberin Merkel der Umfrage zufolge auf 47 Prozent kommen, Schulz dagegen nur noch auf 15 Prozent. Mit 46 Prozent würden sich nicht einmal die Hälfte der SPD-Anhänger für Schulz entscheiden. (APA, 29.1.2018)