Kika/Leiner stellt Filialen und Diskontlinie Lipo auf den Prüfstand

Der Möbelhändler mit über 50 Standorten in Österreich will auf der Suche nach Sparpotenzialen jeden Stein umdrehen

Wien / St. Pölten / Sandton – Der Möbelhändler Kika/Leiner stellt im Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen auch die Filialen auf den Prüfstand. "Wir gucken uns alle Standorte an", sagte Chef Gunnar George auf einem Pressetermin am Montag in Wien. Einberufen hat der Manager ihn, weil die Unsicherheit angesichts der Finanzknappheit infolge der Steinhoff-Turbulenzen vor allem bei Kunden hoch gewesen sei, sagt George. "Die Umsätze etwa bei teuren Küchen sind zuletzt deutlich zurückgegangen." Jetzt sei einmal die Finanzierung der kommenden 24 Monate gesichert. Monate, die George nutzen will, um jeden Stein dreimal umzudrehen.

Weniger Komplexität

Fünf bis sechs der 50 österreichischen Standorte – eher im ländlichen Raum – seien "problematisch", sagt George. In sechs bis acht Wochen soll es Klarheit darüber geben, wie es mit ihnen weitergeht. Eine Schließung von Standorten sei aber eher der Weisheit letzter Schluss.

Auf den Prüfstand kommt auch die erst im Vorjahr gestartete Diskontlinie Lipo mit derzeit zwei Standorten. "Ob wir das fortführen oder einstampfen, ist offen", sagt George. Auch die Zahl der Lieferanten soll weiter gesenkt werden. Das sei allerdings kein Novum, schon im vergangenen Jahr habe man ihre Zahl von 1.700 auf 1.100 reduziert. Nun könnte sie auf 800 sinken. Große Anbieter wie Ada, Team 7 und Dan müssten sich allerdings keine Sorgen machen. Man wolle auch keine Preisreduktion bei diesen Partnern verhandeln, sondern "die Komplexität" reduzieren. Soll heißen: Man will sich von Lieferanten eher günstiger Ware, die meist aus Asien kommt, trennen.

Investition in die Zukunft

Gleichzeitig will die Möbelkette, die laut George im aktuellen Geschäftsjahr eine schwarze Null erwirtschaftete, investieren. 50 bis 60 Millionen (inklusive der Kosten für Restrukturierungsmaßnahmen) sollen in eine effizientere Logistik und in die Modernisierung so mancher Filiale, aber auch in eine zeitgemäße EDV, die auch Voraussetzung für ein funktionstüchtiges Online-Geschäft sei, fließen.

Kika/Leiner beschäftigt an den 50 Standorten rund 5.600 Mitarbeiter. Kurz vor Jahresende wurde in einer Notaktion wegen "kurzfristiger Zahlungsschwierigkeiten" der Leiner-Flagshipstore auf der Wiener Mariahilfer Straße um kolportierte 50 bis 70 Millionen Euro an den Tiroler Immobilienmilliardär René Benko verkauft. George versichert, dass die Zukunft von Kika/Leiner gesichert sei: "Wir haben wieder Geld, um alle Rechnungen bezahlen zu können." Das Geld aus der Finanzspritze sei schon an die Steinhoff-Europe-Gruppe weitergeleitet worden und soll ab dieser Woche tranchenweise in die Kassen von Kika/Leiner fließen. Die Konditionen für das frische Geld seien "besser als am Markt", die Vorgaben von Steinhoff gering.

Der Kika/Leiner-Mutterkonzern steht derzeit erheblich unter Druck, nachdem Zweifel an den Bilanzen vor allem im Europageschäft aufgekommen waren. Es laufen seit längerem Ermittlungen wegen möglicher Bilanzfälschungen gegen die Nummer zwei im weltweiten Möbelhandel hinter Ikea. Der Kurs der Steinhoff-Aktie war zeitweise um bis zu 90 Prozent eingebrochen. (APA, rebu, 29.1.2018)