Außenarbeiten an der ISS wegen Softwareproblems verschoben

Arbeiten an einem kanadischen Roboterarm sollen erst im Mitte Februar stattfinden

Moskau – Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einen für Montag geplanten Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS aus technischen Gründen auf Mitte Februar verschoben. Ein genaues Datum wurde nicht mitgeteilt.

Der Amerikaner Mark Vande Hei und der Japaner Norishige Kanai hätten ursprünglich Wartungsarbeiten an einem kanadischen Roboterarm (Canadarm2) vornehmen sollen. Dieser wird beim Andocken von Raumfrachtern mit Nachschub genutzt. Die kanadische Raumfahrtbehörde CSA habe einen Softwarefehler gefunden, der vor dem Einsatz behoben werden müsse. Vande Hei und sein US-Kollege Scott Tingle hatten bereits am 23. Jänner an dem Roboterarm gearbeitet.

Derzeit arbeiten drei Amerikaner, zwei Russen und ein Japaner auf der Raumstation. Die beiden russischen Kosmonauten planen am Freitag einen rund siebenstündigen Außeneinsatz. (APA, 29.1.2018)