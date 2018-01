Ein Toter und zehn Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf A10

Tauernautobahn zwischen Spittal und Villach Richtung Süden gesperrt – Acht Fahrzeuge involviert

Weißenstein – Auf der Tauernautobahn (A10) hat sich am Montag kurz vor 8 Uhr auf Höhe Weißenstein im Bezirk Villach-Land ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Informationen des Roten Kreuzes wurde eine Person getötet, zehn Verletzte wurden in die Krankenhäuser Spittal und Villach gebracht. Nach Angaben des ÖAMTC waren acht Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Laut Asfinag ist die A10 in Fahrtrichtung Süden zwischen Spittal-Ost und Villach-West komplett gesperrt, dem ÖAMTC zufolge könnte die Sperre bis zum Nachmittag dauern.

Bei einem Zwischenfall auf Höhe Spittal, wo laut einer ersten Auskunft der Polizei der Unfall passiert war, soll es sich nur um einen Lkw gehandelt haben, der in eine Höhenkontrolle geraten war, erklärte die Polizeipressestelle. (APA, 29.1.2018)