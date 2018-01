Marin Alsop übernimmt 2019 als erste Frau das RSO Wien

Die US-Amerikanerin folgt auf Cornelius Meister

Wien – Die US-Amerikanerin Marin Alsop wird das Radio-Symphonieorchester Wien ab September 2019 als Chefdirigentin übernehmen. Die 61-Jährige wird damit die erste Frau, die ein Wiener Orchester leitet. Der Vertrag wurde zunächst auf drei Jahre abgeschlossen, er umfasst Konzerte, Opernproduktionen, Tourneen, Rundfunk-, CD- und DVD-Aufnahmen.

Geprägt von der Überzeugung, dass "Musik unser Leben verändern kann", wird Alsop international für ihre innovativen Programme geschätzt.

"Internationales Renommee"

Bestellt wurde sie von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz auf Vorschlag von Radiodirektorin Monika Eigensperger und Orchesterintendant Christoph Becher. "Das ORF-Radio-Symphonieorchester Wien hat unter Cornelius Meister seine hervorragende Qualität weiterentwickelt und seine nationale und internationale Reputation ausgebaut. Für unser Orchester haben wir daher gezielt nach einer Dirigentenpersönlichkeit mit internationalem Renommee und großer Erfahrung gesucht", erklärte Wrabetz. Alsop sei "eine außergewöhnliche Dirigentin, die die hohe künstlerische Qualität des RSO Wien weiter sichert."

Dirigierte 2013 als erste Frau die Londoner Night of the Proms

Alsop stammt aus New York und studierte in Yale sowie an der Juilliard School. Vor ihrem Engagement beim Baltimore Symphony Orchestra war sie Dirigentin des Bournemouth Symphony Orchestra, außerdem ist sie regelmäßige Gastdirigentin bei den New York Philharmonic, dem Philadelphia Orchestra und Chicago Symphony. 2013 war sie die erste Dirigentin, die die Londoner Last Night of the Proms leitete.

Am Chefpult des RSO Wien folgt Alsop auf Meister, der seit 2010 Chefdirigent war und bereits im Sommer 2018 Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart wird. (APA, red, 29.1.2018)