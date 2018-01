Überraschung im Dschungelcamp: Ansgar Brinkmann brach das Spiel ab

Ex-Fußballprofi ärgerte sich über geplante Bestrafung durch RTL

Berlin – Überraschung im Dschungelcamp: Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann hat aus Ärger über RTL die Ekelshow verlassen. Der 48-Jährige rief in der Sendung vom Sonntagabend den Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" und wurde aus dem Camp gebracht. Durch den freiwilligen Abgang musste zunächst kein weiterer Kandidat die TV-Show verlassen.

Zuvor wollte die Produktion das frühere Enfant terrible der Bundesliga bestrafen, weil der sein Mikrofon nicht umgehängt hatte. Der 48-Jährige sah den Regelverstoß allerdings nicht ein. "Mit Abmahnungen konnte ich in den 20 Jahren als Fußballprofi mein Haus tapezieren. Die waren mir auch alle scheißegal", erklärte ein bockiger Brinkmann und packte seine Sachen – zum Entsetzen seiner Mitcamper.

Zweiter Abgang nach Farfalla

Es ist der zweite freiwillige Abgang während der zwölften Staffel, nachdem bereits Transgender-Model Giuliana Farfalla (21) ihre Sachen gepackt hatte. Schauspielerin Sandra Steffl (47, "Rossini") und Soulsänger Sydney Youngblood (57, "Sit And Wait") verließen in den vergangenen Tagen das TV-Camp ebenfalls, allerdings auf dem regulären Weg – per Zuschauervoting.

Durch Brinkmanns Abgang musste am Sonntag kein weiterer Teilnehmer gehen, auch wenn York die wenigsten Anrufe bekommen hatte. Damit sind noch acht Kandidaten im Rennen um die Dschungelkrone, die dem Gewinner der Show am Samstag aufgesetzt wird. (APA, 29.1.2018)