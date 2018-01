Bruno Mars gewann Grammy für das beste Album des Jahres

Der R&B-Sänger wurde für "24K Magic" ausgezeichnet – Stars trugen weiße Rosen in New York

New York – Der R&B- und Funk-Sänger Bruno Mars hat bei den Grammy-Awards für "24K Magic" den Preis für das beste Album des Jahres gewonnen. Er siegte am Sonntag bei der Verleihung in New York unter anderem gegen "4:44" des US-amerikanischen R&B-Sängers Jay-Z. Nominiert waren ebenfalls Kendrick Lamar mit "Damn", Childish Gambino für "Awaken, My Love!" und Lorde für "Melodrama".

Mars hatte zuvor bereits die beiden Hauptpreise für das Lied und die Aufnahme des Jahres gewonnen. Dabei wurde der Song "That's What I like" ausgezeichnet. Er und sein Autorenteam setzten sich damit am Sonntag gegen den Megahit "Despacito" von Luis Fonsi & Daddy Yankee durch. Nominiert waren auch Jay-Z für "4:44", Logic für "1-800-273-8255" und Julia Michaels für "Issues".

foto: reuters/lucas jackson Bruno Mars mit einem seiner Grammy-Awards.

Komponisten, Texter und Produktion

Die Grammys ehren in zwei Hauptkategorien einen einzelnen Song. Beim "Lied des Jahres" werden die Komponisten und Texter ausgezeichnet. Die Kategorie "Aufnahme des Jahres" würdigt neben diesen Songwritern auch das Produktionsteam und die Toningenieure rund um den Song.

foto: reuters/lucas jackson "Despacito" durfte in New York natürlich nicht fehlen.

Kanadierin als Nachwuchsstar

Die junge Sängerin und Songwriterin Alessia Cara ist mit dem Grammy für den besten Nachwuchsstar ausgezeichnet worden. Die 21-jährige Kanadierin setzte sich bei der Preisverleihung gegen den Sänger Khalid, die Sängerinnen Julia Michaels und SZA sowie den Rapper Lil Uzi Vert durch.

Cara wurde durch Darbietungen auf der Videoplattform YouTube bekannt, in denen sie Stars wie Taylor Swift und Amy Winehouse mit verblüffender stimmlicher Ähnlichkeit imitierte. In ihren eigenen Songs richtet sie sich oft an junge Menschen, die sich sozial ausgegrenzt fühlen.

How did SZA NOT win best new artist? #Grammys pic.twitter.com/hinDtZU0n7 — Lito_writes (@PushaCeeeeee) January 29, 2018 Auf Twitter ärgerten sich Fans der Sängerin SZA, dass der Star gegen Cara verloren hat.

Preise für Carrie Fisher und Leonard Cohen

Bereits vor der Grammy-Gala wurden 75 der 85 Preise vergeben. Unter den Ausgezeichneten befand sich auch die "Star Wars"-Schauspielerin Carrie Fisher. Sie wurde posthum mit einem Grammy geehrt. Den Preis bekam sie für ihr Hörbuch "The Princess Diarist", wie die Grammy-Akademie am Sonntag auf ihrer Website mitteilte. Darin erzählt Fisher von ihren Erinnerungen an die Dreharbeiten zum ersten Teil der "Star Wars"-Saga.

Die Darstellerin der Prinzessin Leia war im Dezember 2016 an einem Herzinfarkt gestorben. Posthum mit einem Grammy ausgezeichnet wurde auch der Sänger, Songwriter und Dichter Leonard Cohen. Für sein Lied "You Want It Darker" gewann er den Preis für die beste Rock-Performance. Es ist der Titelsong von Cohens letztem Studioalbum. Der legendäre kanadische Rockpoet war im November im Alter von 82 Jahren gestorben.

Weiße Rosen aus Solidarität

Aus Solidarität mit der #TimesUp-Bewegung zum Kampf gegen sexuelle Übergriffe haben mehrere Musiker bei der Grammy-Verleihung weiße Rosen am Revers oder in der Hand getragen. Darunter waren Rapper Kendrick Lamar, Lady Gaga, Miley Cirus, Khalid, Sam Smith, Janelle Monae sowie Alessia Cara, die bei der Gala am Sonntag als beste neue Künstlerin des Jahres geehrt wurde.

foto: reuters/lucas jackson Sängerin "Kesha" sang mit Kolleginnen ihre Ballade "Praying" – eine Solidaritätsbekundung mit #metoo.



Die Sängerin hatte 2014 ihren Produzenten wegen sexueller Belästigung angezeigt.

Die weiße Rose galt bei der Verleihung in New York als Pendant zur schwarzen Kleidung, in der Prominente bei der Golden Globe-Gala Anfang Jänner erschienen waren. Die Grammy-Aktion hatte mit einem Aufruf der Gruppe "Voices in Entertainment" von 14 Frauen begonnen, die in führenden Positionen in der Musik- und Unterhaltungsindustrie in den USA arbeiten. Die weiße Rose stehe historisch für "Hoffnung, Frieden, Sympathie und Widerstand", schreiben die Gründerinnen.

Gegen US-Präsident Trump

Mit einer Lesung aus dem Enthüllungsbuch "Fire and Fury" ("Feuer und Zorn") haben Hillary Clinton und Star-Musiker bei den Grammyverleihung gegen US-Präsident Donald Trump ausgeteilt. Die Demokratin Clinton, die gegen Trump bei den Wahlen im November 2016 verloren hatte, erschien am Sonntag überraschend in einem vorab aufgezeichneten Sketch von Moderator James Corden.

Grammys 2018: Hillary Clinton surprises crowd to read "Fire and Fury" https://t.co/d3kSQeNTFm pic.twitter.com/RvUjdoB9od — CBS News (@CBSNews) January 29, 2018 Clinton und das Buch.

"Warum lese ich diesen Scheiß überhaupt?"

Darin las sie eine Passage aus Michael Wolffs Buch, das mit Details aus dem Wahlkampf und Trumps Zeit im Weißen Haus Schlagzeilen machte. Auch Rapperin Cardi B, John Legend, Cher und Snoop Dogg lasen einige Sätze aus dem Buch. "Warum lese ich diesen Scheiß überhaupt?", fragt Cardi B, nachdem sie eine Passage zu Trumps angeblich regelmäßigen Cheeseburger-Abendessen im Bett rezitiert hat. "Ich kann das nicht glauben. Lebt er so wirklich sein Leben?" Snoop Dogg fügte hinzu, ganz sicher nicht bei Trumps Vereidigung vor gut einem Jahr dabei gewesen zu sein.

I have always loved the Grammys but to have artists read the Fire and Fury book killed it. Don’t ruin great music with trash. Some of us love music without the politics thrown in it. — Nikki Haley (@nikkihaley) January 29, 2018 Nikki Haley will keine Politik in der Musik.

Haley: "Das Ende"

Die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, reagierte prompt auf die verbale Ohrfeige vor einem Millionenpublikum gegen ihren Vorgesetzten und Parteikollegen Trump. "Ich habe die Grammys immer geliebt, aber dass Künstler das "Fire and Fury"-Buch lesen, war das Ende", twitterte Haley wenige Minuten nach dem Sketch. "Ruiniert großartige Musik nicht mit Müll. Manche von uns lieben Musik, ohne dass Politik eingeworfen wird." Auf den Tweet einer Reporterin der "Washington Post", die den Sketch als lohnenswert bezeichnete, antwortete Haley, der Sketch habe die Show "ruiniert". (APA, red, 29.1.2018)