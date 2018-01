Morgen-Update für Montag, den 29.1.2018: NÖ-Wahl, Grammys und Nutella in Frankreich

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Hier können Sie die Detailergebnisse der Landtagswahl in Niederösterreich nachschauen.

[Kommentar zur Wahl] Die FPÖ konnte das Potenzial nicht ausschöpfen, ihr Ergebnis ist doch irritierend.

[Kopf des Tages] Johanna Mikl-Leitner schlug ihre erste Wahl als Landeshauptfrau.

[International] Türkei bombardiert weiter kurdische Milizen in Syrien.

[Abgasskandal] Es soll Diesel-Schadstofftests nicht nur mit Affen, sondern auch mit Menschen gegeben haben.

[Kultur] Bruno Mars holte sechs Grammy-Awards, auch Österreicher bekam Preis.



[Panorama] Frankreich will nach Nutella-Unruhen Rabattschlacht verbieten.

[Sport] Ski-Superstar Marcel Hirscher ist seit gestern der alleinige Sieg-Rekordhalter bei Österreichs Herren.

[Wetter] Der Montag hat im Großteil des Landes zahlreiche Sonnenstunden zu bieten, teilweise ist der Himmel wolkenlos. Ausnahmen sind das Mühl- und Waldviertel, wo sich hochnebelartige Wolken bemerkbar machen. Bis zu 16 Grad kann es heute bekommen!



[Zum Tag] Am 29. Jänner 1954 wurde Oprah Winfrey geboren. Sie ist bekannt durch ihre US-Talkshow "The Oprah Winfrey Show" und war als Unternehmerin die weltweit erste afroamerikanische Milliardärin. In letzter Zeit war sie als Präsidentschaftskandidatin im Gespräch, sie hat aber kein Interesse.